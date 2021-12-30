Украина запретила ввоз пяти российских детских книг
Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз с территории России нескольких детских изданий, в которых присутствует пропаганда РФ.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета.
В частности, под запрет попали детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные". Отмечается, что книги проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники РФ.
Так, в произведении "365 сказок и стихов на каждый день" было обнаружено стихотворение, посвященное российским вооруженным силам, а в книге "Удивительные факты" обнаружена отдельная глава, посвященная императрице Екатерине II.
"Эксперты признали, что названные выше издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин, а следовательно нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле"", - говорится в сообщении.
Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио.