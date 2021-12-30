Ford планирует возродить многие славные имена из своей истории

Американская компания Ford подала заявки на регистрацию товарных знаков. В списке возрожденных имен – Capri, Cortina, Granada, Orion и Escort, сообщает Обозреватель.

Имена, вдохновленные классическими автомобилями Ford, были зарегистрированы в ведомствах по товарным знакам в Европе, Австралии и Новой Зеландии, о чем сообщает портал Ford Authority. Все они предназначены для "наземных транспортных средств, их частей и принадлежностей".

В списке также есть имя Thunderbird, за которое Ford подал в начале года юридические жалобы в США. Кроме того, компания возвратила к жизни такие бренды, как Mustang Mach-E, Lightning, Bronco и Maverick.

Ford Escort. Источник: Ford

"Я думаю, что у нас есть уникальное преимущество, заключающееся в том, что у нас есть имена из прошлого, которые мы можем использовать, чтобы сделать наш продукт более эмоциональным и рассказать истории, которые не может рассказать ни один другой бренд" , – комментирует Мурат Гюлер, главный дизайнер Ford в Европе.

Возрождение культовых торговых марок позволит компании укрепить свои позиции на рынке, причем, вовсе не обязательно, что они будут соответствовать тем моделям, которые были в прошлом. Например, Mustang Mach-E и Puma – это кроссоверы, а не спорткары, как было ранее. Кроме того, новинки "старых" брендов скорее всего станут электромобилями, так как компания намерена к 2030 году перевести свой модельный ряд на электротягу.