Старые и новые вызовы для мировой экономики: энергетический кризис

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.

Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центральных банков, дорогие газ и продовольствие – все эти проблемы мир унес в 2022 год. Некоторые могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего следует ожидать?

Энергетический кризис

Из-за климатических изменений в мире начался тренд по "озеленению" энергетики. В 2021 году переход на возобновляемые источники приобрел новые обороты.

В ЕС дешевые угольные электростанции начали заменять ветряными мельницами, которые оказались очень зависимыми от погоды. Метеорологи зафиксировали снижение скорости ветра на Севере Европы, что сорвало планы по производству электроэнергии.

В условиях повышения спроса на электричество странам Евросоюза пришлось покупать больше природного газа, главным источником которого является Россия.

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Используя шаткое положение ЕС, Москва уменьшила поставки газа, чтобы заставить европейских регуляторов ускорить лицензирование газопровода "Северный поток-2" и склонить страны к заключению долгосрочных соглашений.

Однако шантаж не сработал. Хотя Северный поток-2 был готов еще осенью, для ввода его в эксплуатацию нужно пройти ряд процедур.

Окончательные шансы на сертификацию зимой потерял трубопровод после выборов в Германии. Согласно новому немецкому коалиционному соглашению, представители партии "Зеленые" взяли под контроль важные для сертификации министерства. Эта политсила последовательно критикует этот проект и хочет максимально отсрочить его запуск.

В Еврокомиссии тоже не предпринимают шагов навстречу "Газпрому". Там больше обеспокоены зависимостью от российского газа и развитием альтернативных источников энергии. В частности, в ЕС предложили с 2049 года отказаться от долгосрочных газовых контрактов, начать совместную закупку газа для усиления позиций на рынке и признать атомную энергию "зеленой".

Судьба газопровода остается неопределенной. По словам президента Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, решений по сертификации "потока" в первом полугодии 2022 точно не будет.

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Проблема сертификации газопровода все глубже впадает в политическое поле. Теперь ее пытаются сорвать США, угрожающие проекту санкциями.

Вряд ли цены на газ упадут до запуска Северного потока-2, поэтому Евросоюз войдет в 2022 год с высокой ценой на топливо. Она растет ежемесячно и, вероятно, повысится еще больше в случае понижения температуры воздуха.

Экономика большинства стран ЕС уже много месяцев работает в условиях высоких цен на энергоносители, что отразится на стоимости товаров и услуг в 2022 году. Переход на альтернативные источники дело не одного года, поэтому бизнесу и гражданам придется экономить энергоносители и надеяться на теплую зиму.