Отказ от прививки является посягательством на жизни украинцев - Зеленский

Усиление негативного влияния коронавируса требует от руководства Украины соответствовать новейшим решениям, взяв за основу научные данные и практику цивилизованных стран. К ним относится обязательная вакцинация против COVID-19 ряда профессий с наибольшим риском заражения и передачи опасной болезни другим, сообщает Обозреватель.

Такими словами ответил украинский гарант Владимир Зеленский на петицию так называемых антиваксеров. Электронное обращение к президенту, собравшее более 25 тысяч подписей, содержит призыв отменить обязательную иммунизацию для отдельного перечня профессий с угрозой недопуска на работу.

В то время как подписанты убеждены, что таким образом правительство Украины нарушает конституционные права граждан, в Офисе президента пояснили, что именно отказ от прививки в условиях форс-мажора, а именно волны пандемии, является посягательством не только на права украинцев, но и на их жизни.