Рейтинг самых популярных мобильных приложений 2021 года

Консалтинговая компания Apptopia опубликовала ежегодный рейтинг самых скачиваемых и прибыльных приложений по итогам 2021 года, сообщает УНИАН.

Как вполне предсказуемо показала статистика, самым востребованным оказался софт, состоящий из мессенджеров и соцсетей. На первом месте весьма ожидаемо разместилась популярный сервис среди молодежи TikTok – у него 656 миллионов скачиваний.

Второе, третье и четвертое места рейтинга занимают программы, принадлежащие Meta (бывшей Facebook): Instagram, Facebook и WhatsApp в порядке убывания. Их скачали 545, 416 и 395 миллионов раз соответственно.

Остальной топ выглядит следующим образом:

Самые популярные приложения 2021 года / Фото apptopia.com

Новичком в этой компании оказалась CapCut – емкий и комфортный видеоредактор для Android-стройств. Этот софт принадлежит компании ByteDance, также владеющей и TikTok – инструмент оптимизирован именно под это приложение.