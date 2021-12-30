Экс-полузащитник Шахтера близок к продолжению карьеры на родине

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине. У футболиста есть предложения сразу от трех бразильских клубов, сообщает 24 Канал.

По информации источника, 33-летний игрок выбирает между предложениями бразильских Сан-Паулу, Атлетико Паранненсе и Атлетико Минейро.

Также полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ. Марлос склоняется к вариантам на родине и в ближайшие дни примет окончательное решение.

Карьера Марлоса в Украине: коротко