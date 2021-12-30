Экспозащитник Шахтера близок к продолжению карьеры на родине

Экспозащитник Шахтера близок к продолжению карьеры на родине
Фото: Pixabay

Экспозащитник Шахтера и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине. У футболиста есть предложения сразу от трех бразильских клубов, сообщает 24 Канал.

По информации источника, 33-летний игрок выбирает между предложениями бразильских Сан-Паулу, Атлетико Паранненсе и Атлетико Минейро.

Также полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ. Марлос склоняется к вариантам на родине и в ближайшие дни примет окончательное решение.

Карьера Марлоса в Украине: коротко

  • Шахтер не стал продлевать контракт с Марлосом и после окончания осенней части чемпионата Украины предоставил ему статус свободного агента.
  • В 2014 году Марлос поставил подпись в контракте Шахтера, перейдя из Металлиста. С того момента выступал исключительно за "горняков" и стал одним из лидеров команды.
  • Марлос провел за Шахтер 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.
  • Выступая за Шахтер, принял важное решение – сменил бразильское гражданство на украинское. Все ради сборной Украины.

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