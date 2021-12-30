У Зеленского назвали ключевые вызовы для властей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре ключевые вызовы перед властями Украины, сообщает Факты.

"Первый - не законченная до сих пор война, неопределенность с позицией России с точки зрения глобальных рынков, то есть в целом европейская безопасность" , - сказал Подоляк.

Вторым вызовом, по его словам, является непоследовательность внешних партнеров Украины.

"Один из примеров (а их множество) - Северный поток-2, который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации" , - отметил он.

Третьим вызовом представитель ОП назвал монополии в энергетике внутри страны, "потому что каждый год мы слышим одни и те же страшилки про веерные отключения и остальное. Да и вообще то, что в государстве много неестественных монополий с частным капиталом в основе".

"Четвертый - явное искривление медийного пространства. К сожалению, медиа не задают позитивную повестку. Это не значит, что нужно все время хвалить государство. Позитивная повестка - это то, чем Украина может стратегически гордиться: вот мы круто заходим сюда, здесь у нас проблемы, но мы будем решать их так" , - сказал он.

Кроме того, советник главы ОП выделил основные реформы, которые продолжат внедрять.

"Это прежде всего административная реформа (государство должно быть намного более прозрачным и компактным), судебная реформа и самая тяжелая - антиолигархическая" , - перечислил он.

Также Подоляк прокомментировал борьбу с олигархами.

"Страна выйдет из "первой антиолигархической войны" гораздо более сильной и сбалансированной по социально-экономическим интересам. Она получит измененные правила и резко уменьшившееся влияние олигархов. "Антиолигархическая война" не приведет к тому, что у нас исчезнут олигархи или крупные финансово-промышленные группы как явления, которые будут пытаться дальше вмешиваться в политику, медиа и так далее. Но эта "война" на какой-то процент снизит влияние крупных бизнесменов на основные политические процессы в стране" , - рассказал Подоляк. ﻿

Он отметил, что после этого "последуют следующие конфликты крупного бизнеса с государством, но их интенсивность будет постепенно уменьшаться".