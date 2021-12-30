У Зеленского назвали ключевые вызовы для властей
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре ключевые вызовы перед властями Украины, сообщает Факты.
"Первый - не законченная до сих пор война, неопределенность с позицией России с точки зрения глобальных рынков, то есть в целом европейская безопасность", - сказал Подоляк.
Вторым вызовом, по его словам, является непоследовательность внешних партнеров Украины.
"Один из примеров (а их множество) - Северный поток-2, который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации", - отметил он.
Третьим вызовом представитель ОП назвал монополии в энергетике внутри страны,
"потому что каждый год мы слышим одни и те же страшилки про веерные отключения и остальное. Да и вообще то, что в государстве много неестественных монополий с частным капиталом в основе".
"Четвертый - явное искривление медийного пространства. К сожалению, медиа не задают позитивную повестку. Это не значит, что нужно все время хвалить государство. Позитивная повестка - это то, чем Украина может стратегически гордиться: вот мы круто заходим сюда, здесь у нас проблемы, но мы будем решать их так", - сказал он.
Кроме того, советник главы ОП выделил основные реформы, которые продолжат внедрять.
"Это прежде всего административная реформа (государство должно быть намного более прозрачным и компактным), судебная реформа и самая тяжелая - антиолигархическая", - перечислил он.
Также Подоляк прокомментировал борьбу с олигархами.
"Страна выйдет из "первой антиолигархической войны" гораздо более сильной и сбалансированной по социально-экономическим интересам. Она получит измененные правила и резко уменьшившееся влияние олигархов. "Антиолигархическая война" не приведет к тому, что у нас исчезнут олигархи или крупные финансово-промышленные группы как явления, которые будут пытаться дальше вмешиваться в политику, медиа и так далее. Но эта "война" на какой-то процент снизит влияние крупных бизнесменов на основные политические процессы в стране", - рассказал Подоляк.
Он отметил, что после этого
"последуют следующие конфликты крупного бизнеса с государством, но их интенсивность будет постепенно уменьшаться".
"В чем ценность инициативы Владимира Александровича? В том, что он начал крестовый поход против олигархов. Подчеркну, что не против олигархов как субъектов экономической или предпринимательской деятельности, а против субъектов, которые ведут теневую политическую деятельность, скупают частями государство и определяют неконкурентные правила поведения", - говорит советник главы ОП.