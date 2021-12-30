Шевченко в "Дженоа" определился с первыми трансферами

Один из аутсайдеров итальянской футбольной Серии А, "Дженоа", договорился о двух трансферах в ближайшее время. Команда украинского тренера Андрея Шевченко одного футболиста выкупает, другого берет в аренду, сообщает Обозреватель.

24-летний защитник швейцарского "Янг Бойз" Сильван Хефти обойдется клубу из Генуи в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне "Янг Бойз" выступал в Лиге чемпионов, где набрал пять очков в компании с МЮ, "Вильярреалом" и "Аталантой" и занял последнее место. Хефти запомнился голом в ворота команды украинца Малиновского. Сейчас правый защитник проходит медицинский осмотр в "Дженоа".

А вот 20-летний форвард "Аталанты" Роберто Пикколи будет арендован. За коллектив из Бергамо в сезоне 2021/2022 он забил один мяч в 10 матчах чемпионата Италии.

После 19 туров чемпионата Италии "Дженоа" занимает 18-е место, на очко опережая "Кальяри" и на пять отставая от "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко.