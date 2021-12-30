Перевод Саакашвили в тюрьму соответствует закону – грузинские власти

Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию о переводе бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави, сообщает Интерфакс-Украина.

"Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что 30 декабря заключенный Михеил Саакашвили препровожден в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом" , - говорится в заявлении.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.