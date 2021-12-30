На аукцион выставили уникальный Chevrolet Camaro

Необычный Chevrolet Camaro 1968 года выставили на аукцион Barrett-Jackson в Скоттсдейле. Уникальность лота заключается не только в исторической ценности, минимальном пробеге, но и необычной конструкции, сообщает Обозреватель.

Автомобиль представляет собой выставочный экземпляр, созданный компанией Chevrolet для автошоу Motorama 1968 года. Он представляет собой макет модели Camaro 1969 модельного года с взаимозаменяемой передней частью.

Автомобиль представляет собой выставочный экземпляр, созданный компанией Chevrolet для автошоу Motorama 1968 года. Источник: barrett-jackson.com

На выставочном стенде с помощью электропривода передняя часть машины с двигателем менялась с базовой шестицилиндровой модели на RS/SS 350 V8 одним нажатием кнопки. Кроме того, чтобы облегчить посетителям выставки процесс знакомства с машиной, у Camaro сняли двери. Всего таких действующих макетов было изготовлено два.

На аукционе предлагается полный комплект с двумя двигателями, но оригинальным является только V8. Источник: barrett-jackson.com

На аукционе предлагается полный комплект с двумя двигателями, но оригинальным является только V8. К сожалению, предыдущий владелец не особо заботился о рядной шестерке и выбросил ее. Однако после 10 лет поисков был найден и отреставрирован аналогичный двигатель в разрезе, который использовался GM в рекламных целях.

Автомобиль хорошо сохранился, но не реставрировался, чтобы сохранить оригинальный вид 60-х. Источник: barrett-jackson.com

Автомобиль хорошо сохранился, но не реставрировался, чтобы сохранить оригинальный вид 60-х. На одометре машины всего 4 км.

Аукцион Barrett-Jackson в Скоттсдейле пройдет с 22 по 30 января 2022 года. Лот предлагается без резервной цены, а вместе с автомобилем победитель также получит некоторые оригинальные чертежи и схемы электропроводки для создания выставочного стенда, а также "Сертификат подлинности".