В РФ раскритиковали блокировку оппозиционных телеканалов в Украине

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала на брифинге блокировку оппозиционных телеканалов в Украине через новые санкции СНБО, передает﻿ "Политика Страны".

Она напомнила, что в начале года указом Владимира Зеленского были лишены эфира каналы "112", "Ньюзван" и "Зик" "за то, что посмели транслировать альтернативные официальным точки зрения".

По мнению Захаровой, к давлению на СМИ украинские власти подталкивает практически полное молчание мирового сообщества.