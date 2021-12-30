В РФ раскритиковали блокировку оппозиционных телеканалов в Украине
Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала на брифинге блокировку оппозиционных телеканалов в Украине через новые санкции СНБО, передает "Политика Страны".
Она напомнила, что в начале года указом Владимира Зеленского были лишены эфира каналы "112", "Ньюзван" и "Зик"
"за то, что посмели транслировать альтернативные официальным точки зрения".
По мнению Захаровой, к давлению на СМИ украинские власти подталкивает практически полное молчание мирового сообщества.