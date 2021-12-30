Зеленский призвал украинцев поздравить близких электронными открытками

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поздравить родных и близких с праздниками электронными удивительными открытками, созданными художниками из разных уголков Украины, сообщает Рубрика.

"Ваше внимание и теплые слова – это то, что сегодня ждут близкие и родные. Поздравьте всех, отправив им удивительные открытки, над которыми работали художники из разных уголков Украины. Создайте праздничное настроение, сделав всего несколько кликов" , – отметил Зеленский.

Как сообщалось, в интернете во второй раз стартовал новогодний проект "Удивительная открытка", созданный по инициативе супруги президента Елены Зеленской.

Рисунки для открыток, как и в прошлом году, создали украинские художники из разных городов страны. На этот раз к фольклорным сюжетам добавились современные. В частности, это "Рождественская ярмарка", "Тигристый Новый год" и даже "Новогодний Zoom". Все открытки анимированные.

Открытки выложены в сети и доступны для отправки через любой мессенджер.

Над проектом "Удивительная открытка" работало креативное агентство Green Penguin при содействии телеканала СТБ, поддерживающего проект второй год подряд. За прошедшие зимние праздники украинцы, воспользовавшиеся сайтом, прислали почти 80 тысяч открыток.