Путин и Лукашенко объявили о новых совместных военных учениях

Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили планы о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом было заявлено на официальной части их встречи в Санкт-Петербурге, сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что давно просил Путина, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе.

"Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем" , - заявил он.

"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет" , - добавил Лукашенко.

Путин в свою очередь заявил: