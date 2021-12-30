Посол Великобритании прокомментировала задержку с назначением главы САП

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала задержку с назначением нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры плохой новостью для Киева, сообщает Новое время.

"Продолжающаяся задержка с назначением Специализированного антикоррупционного прокурора — плохая новость для Украины, которую можно избежать" , — отметила она в Twitter.

Дипломат призвала членов отборочной комиссии утвердить победителя и помочь укрепить этот "жизненно важный независимый институт по борьбе с коррупцией".

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine. Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2021