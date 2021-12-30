Посол Великобритании прокомментировала задержку с назначением главы САП
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала задержку с назначением нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры плохой новостью для Киева, сообщает Новое время.
"Продолжающаяся задержка с назначением Специализированного антикоррупционного прокурора — плохая новость для Украины, которую можно избежать", — отметила она в Twitter.
Дипломат призвала членов отборочной комиссии утвердить победителя и помочь укрепить этот "жизненно важный независимый институт по борьбе с коррупцией".
Центр противодействия коррупции со ссылкой на источники сообщил, что Офис генерального прокурора
«незаконно начал повторную спецпроверку в отношении "своего" кандидата на пост руководителя САП». Речь о прокуроре ОГП Андрее Синюке, который занял второе место по итогам конкурса и претендует на должность заместителя главы САП.