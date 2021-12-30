Запад может начать договариваться с РФ раньше, чем нужно — экс-министр обороны

Западные партнеры Украины могут пойти на переговоры с РФ быстрее, чем требует ситуация, заявил экс-министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает Новое время.

"Главный риск в том, что они пойдут на переговоры быстрее, чем нужно. Мы слышим правильные заявления, мы слышим нормальные заявления из НАТО, из штаб-квартиры, но на штаб-квартиру россияне не надеются, потому что там, они знают, в самой штаб-квартире, есть достаточно серьезный проукраинский консенсус. А вот по отдельным странам они могут работать, сейчас их главная цель — это США" , — сказал экс-министр.

Он пояснил, что в Германии более спокойно относятся к рискам со стороны России, в отличие от, например, Соединенных Штатов. В желании предупредить угрозу, «спасти Украину», страны Запада могут пойти на уступки, которые будут иметь обратные последствия, добавил Загороднюк.