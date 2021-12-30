ВОЗ заявила о возможности "цунами" заражений Дельтой и Омикроном

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» может привести к стремительному росту числа заражений. Его слова приводятся на сайте ВОЗ, сообщает Зеркало недели.

«Сейчас «Дельта» и «Омикрон» представляют собой двойную угрозу, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению числа госпитализаций и смертей. Я очень обеспокоен тем, что «Омикрон», более заразный, циркулирующий одновременно с «Дельтой», приведет к цунами случаев заболевания.

Это оказывает и будет оказывать огромное давление на истощенных работников здравоохранения и системы здравоохранения, находящиеся на грани краха, и вновь разрушая жизни и средства к существованию» , - заявил Гебрейесус.

Он добавил, что нагрузка на системы здравоохранения растет не только из-за новых случаев заболевания, но и из-за того, что сами медики заражаются. Кроме того, по его словам, люди, не прошедшие вакцинацию, гораздо больше подвержены риску заражения, чем те, кто прививку получил.