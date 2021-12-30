Средняя зарплата в АМКУ за год значительно выросла

Средняя зарплата в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) за год выросла с 15 тыс. грн до 21 тыс. грн, однако законопроект 5431 о первой части реформы комитета предполагает дальнейший рост зарплат в ведомстве, заявила глава АМКУ Ольга Пищанская, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас средняя зарплата по комитету - 21 тыс. грн. Но это все равно самый низкий уровень среди всех органов со спецстатусом" , – сказала она в интервью.

При этом она добавила, что законопроект 5431 предлагает изменить подход к начислению зарплат аналогично с другими органами со спецстатусом, как Счетная палата, НАБУ, НАПК.