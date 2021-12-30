Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин впервые стал отцом

Молодой украинский певец Роман Сасанчин и его невеста Иванна познали радость родительства. 30 декабря у пары родилась дочь, сообщает 24 Канал.

О пополнении в молодой семье Роман рассказал на своей странице в Инстаграмме. Его девушка Иванна родила девочку, ставшую первенцем для влюбленных.

19-летний победитель "Голоса страны" присутствовал на родах. Он поддерживал любимую во время родов и услышал первый крик своей крохи.

"Настоящие схватки не перепутаешь ни с чем. Я уже убедилась, мои тренировочные, то цветочки были. Это такой кайф, когда они отпускают" , - делилась Иванна с подписчиками прямо из родзала.

"Я счастлив. Спасибо Богу за это," - лаконично подписал Роман Сасанчин первое фото с дочерью.