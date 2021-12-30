Марокко продлевает запрет на полеты в страну

Власти Марокко решили продлить приостановку всех пассажирских рейсов еще на месяц. Правительство страны также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Сообщается, что такое решение связано с пятой волной пандемии COVID и новым штаммом "Омикрон".

В Национальном управлении аэропортов (ONDA) сообщили, что "приостановка всех пассажирских рейсов в и из Марокко будет продлена до 31 января 2022 года".

В настоящее время разрешены только пассажирские перевозки и репатриационные рейсы, которые возвращают жителей страны из-за границы. Все остальные – запрещены.

Правительство также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час. Фестивали и культурные мероприятия запрещены еще с начала месяца.