СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр. По предварительным данным, деятельность "конверта" нанесла ущерб государственному бюджету на сотни млн грн. Дельцы получали средства, в частности, благодаря фиктивной продаже горючего.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.
Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов, отметили в СБУ.
В ходе обысков правоохранители обнаружили:
- компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
- печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.
Начато уголовное производство по:
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.