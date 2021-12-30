СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр. По предварительным данным, деятельность "конверта" нанесла ущерб государственному бюджету на сотни млн грн. Дельцы получали средства, в частности, благодаря фиктивной продаже горючего.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов, отметили в СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили:

компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;

печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Начато уголовное производство по:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.