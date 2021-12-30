Глава Facebook начал проводить совещания в виртуальной реальности

Генеральный директор компании Meta, бывшей Facebook, Марк Цукерберг начал проводить встречи с цифровыми аватарами вместо людей. Более того, он призывает делать это и для других, сообщает 24 Канал.

После переименования компании и изменения ее курса на создание метавселенной было бы странно знать, что руководство не пользуется своими же технологиями. Судя по всему, основатель корпорации решил показать всем личный пример, чтобы привлечь как можно большую аудиторию.

Цукерберг в метаверсе

Об этом интересном факте стало известно из статьи Wall Street Journal. Вчера, 29 декабря, издание написало о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании.

В расследовании источника рассказывается, что сразу несколько информаторов утверждают, что генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи только в виртуальной реальности.

Вместо руководителей он общается с их аватарами.

Кроме того, он активно призывает других сотрудников делать то же самое.

Цукерберг, таким образом, полностью нацелен на "построение метаверса, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу Интернета". По данным издания предполагается, что "Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом".