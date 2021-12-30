Выявили первые случаи одновременного инфицирования "Омикроном" и "Дельтой"

Перекрестное инфицирование двумя штаммами вируса было зафиксировано на Севере Испании. Подобные случаи могут послужить причиной еще большего количества мутаций, сообщает 24 Канал.

В Испанской организации пневмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) предупредили, что такое инфицирование станет аналогичным одновременному инфицированию гриппом и коронавирусом.

Коинфекция или заражение вирусами одной клетки, в частности, "Дельтой" и "Омикроном", обнаружили у жителей северных провинций Испании.

"Пока обнаружено мало таких случаев, чтобы понять, насколько такая комбинация опасна" , – подчеркнули специалисты.

Однако такая проблема не нова

Ранее бразильские ученые столкнулись с перекрестным инфицированием штаммами – "Дельта" и "Гама". Пока и эта комбинация тоже малоизученна. В целом нет данных о том, будет ли такая коинфекция влиять на тяжесть заболевания.

По мнению специалистов, "Дельта" атакует верхние и нижние дыхательные пути, "Омикрон" преимущественно верхние. Это может стать опасным, прежде всего, для пожилых людей с ослабленным иммунитетом и больных хроническими заболеваниями.

К тому же наличие "Дельты" может усилить проявление "Омикрона", считающегося более легким.