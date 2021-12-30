Режиссер "Игры в кальмара" договаривается с Netflix о третьем сезоне
Хван Дон Хек сообщил о возможности съемки не только второй, но и третьей части популярного сериала, сообщает Корреспондент.
Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что ведет переговоры с Netflix о втором и третьем сезоне шоу.
Как уточнил южнокорейский режиссер, он обсуждает со стриминговой платформой работу сразу над двумя выпусками.
"К решению мы придем в ближайшее время", – отметил Дон Хек.
Напомним, о планах снять второй сезон сериала он рассказывал еще в ноябре, однако о третьем – заговорил впервые.
Сериал "Игра в кальмара", вышедший на экраны 19 сентября, провел в топе Netflix 46 дней и ранее был назван самым успешным проектом в истории платформы.