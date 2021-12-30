Астрономы запечатлели извержение близкой к Земле черной дыры

Итальянский астрофизик доктор Массимо Гаспари утверждает, что исследование подтвердило новую теорию – Хаотического холодового нарастания, сообщает Корреспондент.

Международная группа астрономов сняла извержение ближайшей к Земле сверхмассивной черной дыры в галактике Центавр А.

Данная радиоактивная черная дыра расположена в центре галактики массой в 55 млн раз больше массы Солнца, которая находится в 12 млн световых лет от Земли. Длина ее вспышки растянулась на 16 лун, а плазма извергалась из нее почти со скоростью света.

Запечатлеть это событие, произошедшее в в глубинке Западной Австралии, помог телескоп Murchison Widefield Array (MWA).

"Эти радиоволны возникают из-за засасывания материала в сверхмассивную черную дыру в центре галактики", - сказал ведущий автор исследования, доктор Бенджамин МакКинли из Кертинского университета.

По его словам, когда вещество разрывается на части, приближаясь к черной дыре, то в этот момент образуются мощные струи. Они выбрасывают большую часть материала обратно в космос на расстояния более миллиона световых лет.

К слову, итальянский астрофизик доктор Массимо Гаспари утверждает, что исследование подтвердило новую теорию – Хаотического холодового нарастания (Chaotic Cold Accretion, CCA).

"В этой модели облака холодного газа конденсируются в галактическом гало и падают дождем на центральные области, питая сверхмассивную черную дыру", - сказал он.

Напомним, астрономы обнаружили самую близкую к Земле черную дыру. Она является одной из самых маленьких за всю историю наблюдений.

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Live Science, Ben McKinley, ICRAR, Curtin and Connor Matherne, Louisiana State University
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Live Science, Ben McKinley, ICRAR, Curtin and Connor Matherne, Louisiana State University

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