Украинец получил более 15 доз COVID-вакцины

Украинец может стать мировым рекордсменом по количеству прививок от коронавируса. Мужчина вакцинировался более 15 раз. На такой шаг он пошел ради вознаграждения, которое ему якобы обещала врач.﻿ Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на телеканале 2+2, сообщает УНИАН.

Горе-рекордсмен Алексей Сукач сделал все существующие вакцины в Украине. По его словам, он прививался настолько много раз, потому что врач якобы обещала ему бесплатное питание и пребывание в больнице Харькова.

Журналисты позвонили женщине, которая якобы хотела улучшить рейтинг в медицинском сервисе Helsi такими махинациями. Однако она говорит, что впервые об этом слышит.

Но в системе Helsi есть все данные, там действительно можно найти более 15 записей о вакцинации мужчины. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали.

Там он говорил, что ему обещали "вознаграждение". За 20 вакцин врач якобы могла дать "талончик" на пребывание в больнице. На момент выхода выпуска мужчина сделал уже 18 вакцин.