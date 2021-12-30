В Киеве "Нацкорпус" провел акцию против Кивы
В Киеве в четверг, 30 декабря, "Нацкорпус" провел акцию протеста под зданием офиса политпартии ОПЗЖ. Причиной этому стали "антигосударственные заявления" нардепа Ильи Кивы.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
Сегодня должен был состояться партийный съезд ОПЗЖ и участники планировали спросить Киву о его заявлениях в эфире телеканала Россия 1. Напомним, 28 декабря нардеп сказал, что у России якобы есть права на украинские территории, а Украина должна быть частью "единого славянского союза" вместе с РФ.
Участники акции выразили свой протест против высказываний народного депутата Ильи Кивы и потребовали, чтобы нардепом занялись СБУ и ГБР.
Так и не дождавшись появления нардепа, "Нацкорпус" завершил акцию под офисом ОПЗЖ зажжением фаеров и дымовых шашек.