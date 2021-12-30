Путин поздравил с наступающими праздниками всех лидеров, кроме Зеленского

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран мира с новогодними праздниками. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Среди тех, кого поздравил Путин, традиционно нет президента Владимира Зеленского. В то же время, Путин поздравил президента Республики Молдова Майю Санду, отметив, что "конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы" .

В поздравлении премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Путин сказал, что за минувший год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей. Поздравляя президента Чешской Республики Милоша Земана, Путин пожелал ему доброго здоровья и благополучия, а всему чешскому народу – счастья и процветания.

Поздравляя Александра Лукашенко, Путин заявил о необходимости развивать единое экономическое пространство.

Также не обошел вниманием страны Запада. Он поздравил королеву Британии Елизавету II и британского премьера Бориса Джонсона Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Федерального президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Олафа Шольца, поздравил с Рождеством, Новым годом, а также с 50-летним юбилеем Премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Поздравляя Макрона, Путин выразил надежду на "дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран".

В поздравлении лидеру Китая он напомнил, что в уходящем году "были достигнуты рекордные показатели в торговле" .

Поздравляя Джо Байдена, Владимир Путин выразил надежду на "эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга" .

Также Путин поздравил ряд бывших лидеров. В частности, Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.