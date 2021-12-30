Названы украинские цены на обновленный Skoda Karoq

Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Skoda в Украине, объявила о старте продаж обновленного компактного кроссовера Karoq. Также начался прием заказов на новинку от всех желающих, сообщает Обозреватель.

Через месяц после официальной мировой премьеры обновленного Skoda Karoq стали известны цены и комплектации украинского рынка.

Кроссовер доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок передач. Источник: Skoda

Кроссовер доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) с 8-ступенчатой АКП, 2.0 TDI (85 кВт) с 6-ступенчатой МКП, 2.0 TDI (85 кВт) с роботизированной 7-ступенчатый КП 7DSG, а также 2.0 TDI (110 кВт) с аналогичной трансмиссией DSG.

Дебютировав в 2017 году, Karoq стал вторым в семье кроссоверов чешского автопроизводителя. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Skoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia. С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Skoda Karoq.

Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Skoda. Источник: Skoda

Модель производится в Чехии, Словакии, Украине, Китае и доступна на рынках 60 стран. Для украинского рынка кроссовер производится на заводе "Еврокар" в Соломоново. Цена на обновленный Skoda Karoq стартует от 669 591 грн, а начало производства запланировано на март 2022 года.