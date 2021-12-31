Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021

2021 год стал знаковым для виртуальных денег. Такие валюты, как биткоины и догекоины непрерывно ставили рекорды по стоимости, щедро награждавших смельчаков-инвесторов. А весь крипторынок с января получил капитализацию в размере, превышающем, только задумайтесь, $3 триллиона, сообщает УНИАН.

Телеканал CNBC подсчитал, сколько будут стоить инвестиции в размере $1 тысячи в четыре популярные криптовалюты к концу 2021 года.

Биткоин

цена на 1 января: $29 290

цена на 30 декабря: $47 401

Инвестиции в главную криптовалюту в размере $1000 в начале года по цене $29 290 позволили бы вам обзавестись 0,034 токенами, которые стоили бы в районе $1632 к концу года.

С начала года стоимость актива выросла на 65%. В феврале рыночная капитализация криптовалюты впервые достигла $1 триллиона, но с тех пор снизилась почти до $900 миллиардов.

Ethereum

цена на 1 января: $730

цена на 30 декабря: $3 740

Покупка "эфира" на $1000 1 января по цене $730,30 теперь обходится в $5 226,16. Стоимость одной монеты подскочила более чем на 400% за последние 12 месяцев.

К слову, владельцы Ethereum утверждают что блокчейн станет более масштабируемым, надежным и стабильным после обновления Eth2, намеченного на 2022 год, в рамках которого сеть переведут на новую модель защиты Proof of stake (POS).

Solana

цена на 1 января: $1,53

цена на 30 декабря: $173

Если бы вы не пожалели $1000 на криптовалюту SOL в начале 2021 года, когда одна монета продавалась по $1,53, ваши инвестиции выросли бы эдак до $118 418.

Вопреки запуску только в 2020 году, Solana, которая позиционируется как конкурент Ethereum, прибавила более чем на 13 800% за последние 12 месяцев и нынче является одной из крупнейших криптовалют с рыночной капитализацией около $57 млрд.

Dogecoin

цена на 1 января: $0,0056

цена на 30 декабря: $0,17

Если бы вы вложили $1000 в январе, когда догекоин стоил $0,0056 за монету, то сейчас сумма обогащения составила бы более $32 тысяч, что весьма недурно для криптовалюты, которая начиналась как шутка, вдохновленная мемами.

Dogecoin, популярность которой отчасти была связана с твитами Илона Маска, выросла на целых 16 500% с начала года. При этом одиозный бизнесмен до сих пор продолжает делать заявления о доге, называя ее лучшей криптовалютой, которую он когда-либо видел.

Ранее известный криптотрейдер Николас Мертен рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 году. Новыми фаворитами трейдеров, по его словам, станут токены, которые создают или используют в метавселенных, поэтому лучше следить за индексом Metaverse Index (MVI) – уже несколько месяцев он демонстрирует более высокую рентабельность, нежели тот же Ethereum.