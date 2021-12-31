Ушел из жизни легендарный чемпион ралли "Дакар"

В возрасте 72 лет скончался шестикратный победитель в категории грузовиков на ралли "Дакар" и один из самых успешных гонщиков в истории знаменитого ралли-рейда Карел Лопрайс, сообщает Сегодня.

Информацию о гибели легендарного автогонщика Чешскому телевидению подтвердил его сын Томаш. Трагическая новость пришла за два дня до старта "Дакар"-2022.

Лопрайс дебютировал на "Дакаре" в 1986 году, а последнюю гонку провел в 2006 году. В общей сложности, он шесть раз становился победителем зачета грузовиков. В прессе го прозвали Месье Дакар.

Все свои триумфы он провел за рулем грузовика Tatra и всю жизнь был связан с автомобилестроительным заводом.

В конце шестидесятых годов он устроился на завод в качестве рабочего и автомеханика, стал тест-пилотом, а позже одним из самых известных лиц чешского автоспорта.