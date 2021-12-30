Терроборона в Киеве: что не поделили Резников и Кличко

На фоне конфликта с РФ в Киеве создается штаб терробороны. Из министерства обороны раздается критика. Пока политики спорят, киевляне, как утверждают в КГГА, активно записываются на занятия по военной подготовке, сообщает Deutsche Welle.

С 1 января в Украине вводится в действие закон "Об основах национального сопротивления", принятие которого летом этого года инициировал президент Владимир Зеленский. Закон позволит создать в Вооруженных силах Украины отдельный род войск - силы территориальной обороны. Десять тысяч военнослужащих, которые войдут в эти войска, будут заниматься территориальной обороной, организацией сопротивления и подготовкой граждан Украины к сопротивлению.

В то же время, городское руководство Киева решило не ждать, когда силы территориальной обороны ВСУ будут созданы, и обещает уже в ближайшее время развернуть систему территориальной обороны для защиты города в случае вооруженной агрессии России. По словам заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, Киев создает штаб территориальной обороны, а в январе планируется провести командно-штабные учения.

Терроборона – спор вокруг полномочий

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – заявил городской голова Виталий Кличко на совещании по организации территориальной обороны.

В заседании приняли участие руководители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, правоохранители и представители главного командования Вооруженных Сил Украины.

В Министерстве обороны такие действия и заявления киевской власти расценили как "политический пиар" на теме территориальной обороны и подчеркнули, что местные власти не могут создавать штабы терробороны, ведь это компетенция исключительно военных. В ведомстве заявляют, что этапы и порядок создания сил территориальной обороны определяются главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. А городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку", - рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

Упущенное время в создании сил терробороны

Кто играет главную роль в создании сил территориальной обороны? Этот вопрос вызвал острые политические дискуссии еще до принятия закона "Об основах национального сопротивления". Местные органы власти предпочитали возглавлять этот процесс и аргументировали это тем, что терроборона должна стоять именно на защите отвечающей территории. В то же время, их оппоненты из Офиса президента отвечали, что это может привести к сепаратизму, поэтому настаивали, чтобы созданием Сил терробороны занимались Вооруженные силы Украины.

"Мы так много времени потеряли в спорах, кто будет создавать терроборону, вместо того чтобы нарабатывать практическую реализацию, начиная с каждого села и города. Сейчас у нас реальная угроза вторжения России, и все политические мечи должны быть закопаны. Нужны реальные решения и уже сейчас", - говорит глава правления Всеукраинского объединения "Патриот" Анна Майборода.

Она как представительница общественности участвовала в разработке альтернативных президентским законопроектам по терробороне.

По мнению Майбороды, на фоне угрозы вторжения России в Украину военные уже должны взаимодействовать с местными властями, чтобы наладить систему территориальной обороны. Она обратила внимание на то, что для реального создания Сил терробороны необходимо принять еще ряд нормативных актов.

"А как что у нас завтра война, что делать руководителям городов и гражданам? Люди хотят уже понимать, как будет организована эвакуация, обеспечение продовольствием. Неважно, кто главный, главное - результат", - считает Майборода.

Система терробороны будет интегрирована в ВСУ

Заместитель директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Михаил Щербина успокаивает, что никакого перетягивания одеяла с военными в вопросе формирования системы терробороны не будет. Он уверяет, что уже созданные структуры позволят ВСУ быстро сформировать Силы территориальной обороны для столицы.

"Как закон (о терробороне - Ред.) вступит в силу и будут сформированы бригады, то начальником штаба станет руководитель бригады от ВСУ. Все, что есть сейчас, будет интегрироваться во вновь созданную систему", - объясняет Михаил Щербина.

На фоне угрозы российского вторжения увеличилось количество киевлян, которые записываются в территориальную оборону, говорит Щербина.

"Есть большой запрос: люди звонят, вместо похода в кино или кафе на выходных приходят на занятия по военной подготовке как волонтеры. Из них где-то 10 процентов – это женщины. Приходят даже целыми семьями. Мы работаем с коммунальными предприятиями города, сотрудники которых тоже могут записываться в терроборону", – рассказал Щербина.

По его словам, уже заключены до 350 контрактов на прохождение службы в бригадах территориальной обороны Киева. Всего же, как сообщил заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА, для сил территориальной обороны Киева потребуется около пяти тысяч человек.