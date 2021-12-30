Украинец трижды пытался подкупить эстонских полицейских

В Эстонии суд вынес приговор гражданину Украины, который трижды пытался подкупить местных полицейских, уличивших его в пьяном вождении, сообщает Новое время.

Правоохранители получили информацию о том, что в Пылве заметили автомобиль Audi A4, водитель которого может быть пьян.

За рулем машины оказался 39-летний украинский рабочий, который сам признался, что употреблял алкоголь и предложил стражу порядка 500 евро, однако тот от денег отказался.

После этого на место прибыл начальник смены, которому нарушитель также предложил указанную сумму, однако и этот полицейский брать взятку отказался.

Тогда украинец заявил, что готов дать по 500 евро каждому из правоохранителей, но и на этот раз его план не сработал.

Итогом истории стал суд, на котором мужчину приговорили к году и трем месяцам условного лишения свободы.