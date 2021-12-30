Семь стран Европы запретили въезд пассажирам из Турции
Семь европейских стран запретили пассажирам из Турции въезд. Решение было принято в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Въезд не может быть осуществлен из нашей страны для семи европейских стран", - говорится в сообщении SHGM.
По данным Управления гражданской авиации Турции (SHGM), речь идет о таких странах как:
- Нидерланды,
- Италия,
- Испания,
- Люксембург,
- Хорватия,
- Исландия,
- Швейцария.
Вместе с тем турецким пассажирам необходимо будет предоставить COVID-сертификат при въезде в Португалию или Швецию.
Кроме того SHGM заявила об обновлении ограничений на поездки в Ирак и Иран. Так, пассажиры, следующие в эти две страны, должны пройти 14-дневный карантин после въезда, в то время, как другим путешественникам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Однако не указывается, когда будут введены новые ограничения и как долго они будут действовать.