Темпы строительства жилья резко замедлились

Объемы строительства жилья в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 17,9%. При этом в ноябре строительство жилья выросло на 3,5%, что значительно ниже, чем в октябре (29,1%), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики, за январь-ноябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 0,3%, в ноябре - падение на 1,4%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-ноябре 2021 года составил 198,8 млрд гривен. Новое строительство составило 32,3% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 42,6%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,1%.