Ученые помогут Раде в создании новых законов

При председателе Верховной Рады Украины будет создан Научно-консультативный совет. Туда войдут ученые, которые будут работать над улучшением украинского законодательства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook﻿ сам спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Обеспечение должного качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины! Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины", – написал Стефанчук.

По его словам, в нее войдут "около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права" .

"Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов", – уточнил спикер ВР.

Также, добавил он, они будут "разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей" и займутся кодификацией и мониторингом по результатам законодательной деятельности ВР.