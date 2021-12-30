Ученые помогут Раде в создании новых законов
При председателе Верховной Рады Украины будет создан Научно-консультативный совет. Туда войдут ученые, которые будут работать над улучшением украинского законодательства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам спикер Рады Руслан Стефанчук.
"Обеспечение должного качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины! Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины", – написал Стефанчук.
По его словам, в нее войдут
"около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права".
"Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов", – уточнил спикер ВР.
Также, добавил он, они будут
"разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей" и займутся кодификацией и мониторингом по результатам законодательной деятельности ВР.
"Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022 будет щедрым на качественное законодательство!" – подытожил политик.