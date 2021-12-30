Популярный электрокар превратили в шестиколесного монстра

У народного сити-кара Wuling Hongguang Mini EV может появиться еще одна модификация. Речь о шестиколесной версии крошечного автомобиля. Зачем Wuling превращать и без того популярную в Китае модель в шестиколесный пикап — не понятно, сообщает Автоцентр.

Появление такой неожиданной новинки может оказаться как фантазией, так и рабочей версией, поскольку нового шестиколесного монстра удалось запечатлеть на дороге. По некоторым данным, трехосный Hongguang Mini EV был доставлен в один из дилерских центров марки, где его и заметили фотошпионы.

Новинка, случайно попавшая в объектив, полностью повторяет концепт Wuling Hongguang Mini EV Special Edition. Его марка представила летом прошлого года на автошоу в Чэнду.

Кроме дополнительной пары колес и грузовой платформы, от базовой версии, новинка отличается оптикой и дополнительной светотехникой, расширенными колесными арками и зубастыми шинами. В салоне — цифровая приборная панель, а вот системы мультимедиа нет.

По некоторым данным, в движение шестиколесный пикап приводит 27-сильный электродвигатель. На одном заряде аккумулятора емкостью 13,8 кВтч пикап способен проехать до 170 км пути.

Стоимость стандартной версии Wuling Hongguang Mini EV начинается с 4 500 долларов. Сколько будет стоить шестиколесная новинка, если она всё-таки станет серийной, предположить сложно.