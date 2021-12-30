В МИД России назвали Зеленского угрозой Киеву и Европе

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «стал угрозой» Киеву и странам Европы, сообщает Новое время.

Об этом она сказала на брифинге.

"Сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы" , — сказала она.

???? #ПрямойЭфир: Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики https://t.co/62vzwAd7Hs — МИД России ???????? (@MID_RF) December 30, 2021

По ее словам, заявления Офиса президента Украины это якобы « угроза государственности Украины ».