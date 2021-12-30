В МИД России назвали Зеленского угрозой Киеву и Европе
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «стал угрозой» Киеву и странам Европы, сообщает Новое время.
Об этом она сказала на брифинге.
"Сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", — сказала она.
По ее словам, заявления Офиса президента Украины это якобы «
угроза государственности Украины».
Захарова заявила, что "
все, что появляется и штампуется киевским режимом непосредственно и прямо угрожает государственности Украины".