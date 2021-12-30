В МИД России назвали Зеленского угрозой Киеву и Европе

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «стал угрозой» Киеву и странам Европы, сообщает Новое время.

Об этом она сказала на брифинге.

"Сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", — сказала она.

По ее словам, заявления Офиса президента Украины это якобы «угроза государственности Украины».

Захарова заявила, что "все, что появляется и штампуется киевским режимом непосредственно и прямо угрожает государственности Украины".

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