Суд открыл производство по иску Януковича к Раде

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде Украины в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Об этом в Facebook написала представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 16 февраля 2022 года в 10:15.

Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины, отмечается в соцсети.

Указано, что адресом для переписки с истцом является Ростов-на-Дону (Россия).