Бизнес Ахметова имеет набольшее доверие граждан - опрос

Украинцы готовы доверить управление государством бизнесмену Ринату Ахметову в случае, если это не смогут делать по каким-либо причинам политические силы или действующие политики страны. Об этом, со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова, сообщает Сегодня.

Более 2000 респондентов ответили на вопрос "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) Украины, которой ФПГ Вы бы доверили управление государством?".

Ровно половина опрошенных из 22% украинцев, готовых передать управление страной какой-либо из финансово-промышленных групп Украины, считают, что лучше ФПГ Рината Ахметова никто не справится. На втором месте значится ФПГ Виктора Пинчука, которому доверили бы страну 4,5% всех опрошенных. У ФПГ Игоря Коломойского результат еще более скромный – 2,5%, а ФПГ Вадима Новинского имеет всего 2% поддержки в данном вопросе.

Опрос проводился с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий.