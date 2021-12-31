Использовали викинги и моряки: значение помпона на шапках

Элемент головного убора использовался еще во времена викингов и на протяжении веков выполнял ряд функций, сообщает Корреспондент.

Помпоны на зимних шапках имеют давнюю историю и использовались не только в декоративных целях.

Появление упомянутой детали на головных уборах относят к эпохе викингов. Так, в Швеции в 1904 год ученые впервые обнаружили статую бога викингов Фрейра в шлеме с помпоном.

В ряде европейских стран наличие шарообразного декора на шляпах указывало на социальный статус человека в обществе. Например, священники в Древнем Риме носили головной убор под названием биретта с помпоном, цвет которого зависел от выполняемой ими работы.

А в Шотландии с помощью помпонов определяли полк, к которому принадлежит солдат.

Также шапки с помпонами надевали моряки, чтобы уберечь голову в низких частях корабля.

Широкую популярность шарообразные украшения на головных уборах обрели в годы Великой депрессии в США. На тот момент они утратили практическое значение и стали дешевым и стильным дополнением к любому наряду.