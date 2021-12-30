ГБР не объявляло в розыск Порошенко
Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы не объявляли бывшего Президента Петра Порошенко в розыск после решения Печерского районного суда Киева, который разрешил его задержание., сообщает Українські Новини.
Об этом свидетельствует база розыска Министерства внутренних дел.
Фамилия Порошенко отсутствует в базе розыска МВД, следовательно, он не объявлялся в розыск.
В правоохранительных органах редакции сообщили, что не подавали Порошенко в розыск.
На данный момент Порошенко находится за границей и планирует вернутся в Украину в начале января.