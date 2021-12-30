ГБР не объявляло в розыск Порошенко

Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы не объявляли бывшего Президента Петра Порошенко в розыск после решения Печерского районного суда Киева, который разрешил его задержание.﻿, сообщает Українські Новини.

Об этом свидетельствует база розыска Министерства внутренних дел.

Фамилия Порошенко отсутствует в базе розыска МВД, следовательно, он не объявлялся в розыск.

В правоохранительных органах редакции сообщили, что не подавали Порошенко в розыск.

На данный момент Порошенко находится за границей и планирует вернутся в Украину в начале января.