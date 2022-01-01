Сочные постные котлеты: рецепт блюда на Сочельник
Вскоре всех православных христиан ждет особый ужин – Сочельник. На стол принято ставить только постные блюда. Одним из таких блюд могут стать постные котлеты из капусты. Рецепт опубликован в кулинарном блоге Tastyminute, сообщает Обозреватель.
Котлеты получаются в меру сочными, с легким кисло-сладким привкусом и обладают румяной корочкой.
Ингредиенты:
- капуста – 800 г
- манная крупа – 0,5 ст
- пшено отварное – 5-6 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту порезать и отварить в подсоленной воде – около 3-4 минут.
2. Перекрутить капусту через мясорубку.
3. Морковь натереть на терке, лук и зелень измельчить.
4. К капусте добавить пшено, манную крупу, морковь, лук и зелень. Посолить и поперчить. Перемешать. Если фарш будет жидким – можно добавить муку.
5. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на сковороде.