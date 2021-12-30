Рождественский "подарок": банк по ошибке перечислил клиентам $175 млн

Банк Santander сделал неожиданный и щедрый подарок некоторым своим клиентам в Великобритании, сообщает Интерфакс-Украина.

Сотрудники Santander, работающие в Рождество, по ошибке продублировали переводы работникам 2 тыс. британских компаний. Таким образом, некоторые сотрудники получили от работодателя не одну праздничную премию, а сразу две. "Рождественский подарок" достался 75 тыс. клиентам банка, общий объем ошибочных переводов составил около $175 млн.

Ошибку обнаружил бухгалтер одной британской компании, который, проверив проведенные им зарплатные выплаты, удивился тому, что они чудесным образом удвоились.

После обнаружения ошибки банк сразу же попытался вернуть деньги назад. Но сложность ситуации заключается в том, что многие клиенты уже успели перевести часть полученных средств в другие банки, снять или потратить неожиданно выплаченную им премию.

Santander обратился за помощью с возвратом денег к другим кредитным организациям. Однако, пишет BBC, банку вряд ли удастся вернуть всю сумму в полном объеме.