Тепловики погасили 22 млрд грн задолженности перед "Нафтогазом"

Производители тепловой энергии сократили задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" на 22,03 млрд грн путем взаиморасчетов в соответствии с законом "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода", сообщает Интерфакс-Украина.

"Провести взаиморасчеты в чрезвычайно сжатые сроки удалось благодаря эффективному сотрудничеству между "Нафтогазом", Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством финансов Украины, органами Государственной казначейской службы, теплопроизводителями и соответствующими государственными администрациями", – указано в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины".