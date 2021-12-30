Тепловики погасили 22 млрд грн задолженности перед "Нафтогазом"

Тепловики погасили 22 млрд грн задолженности перед "Нафтогазом"

Производители тепловой энергии сократили задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" на 22,03 млрд грн путем взаиморасчетов в соответствии с законом "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода", сообщает Интерфакс-Украина.

"Провести взаиморасчеты в чрезвычайно сжатые сроки удалось благодаря эффективному сотрудничеству между "Нафтогазом", Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством финансов Украины, органами Государственной казначейской службы, теплопроизводителями и соответствующими государственными администрациями", – указано в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины".

Как подчеркнули в компании, "урегулирование долгов и своевременные расчеты за потребленный природный газ критически важны для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона".

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