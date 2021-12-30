Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле, где он пробыл последние шесть дней после диагностирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Вселенской патриархии в Facebook, сообщает Новое время.

Патриарх Варфоломей заразился штаммом коронавируса Омикрон и находился под наблюдением медиков. Он проведет еще несколько дней на самоизоляции в патриаршей резиденции.

24 декабря стало известно, что у 81-летнего Вселенского патриарха выявили COVID-19. У него были легкие симптомы болезни.