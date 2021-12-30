Британским госслужащим запретили использовать слово Brexit

В Великобритании государственным служащим запретили говорить слово Brexit и ссылаться на «выход Великобритании из ЕС», сообщает Daily Mail.

Британское правительственное руководство по стилю для госслужащих теперь рекомендует сотрудникам избегать слова Brexit. Теперь его можно использовать лишь в случае крайней необходимости и только в «историческом контексте».

Персонал также призвали воздержаться от термина "переходный период" (transition period), который относится к месяцам, когда Великобритания и Брюссель вырабатывали условия своих будущих отношений после выхода .

Такое решение было принято после того, как ЕС пригрозил сорвать торговую сделку с Великобританией в случае, если британский министр внешней торговли Лиз Трасс отменит действующие пограничные правила в Северной Ирландии.

19 декабря курировавший вопросы по Brexit британский министр Дэвид Фрост подал в отставку. Политик не одобряет «направление политики правительства», включая высокие налоги, обязательства по сокращению выбросов и коронавирусные ограничения. Фрост занимался переговорами с ЕС в области Brexit, в частности по проблематике Северной Ирландии.