Tesla отзывает примерно пол миллиона авто из-за дефектов

Компания Tesla отзывает почти 500 000 авто из-за дефектов, которые могут увеличивать риск аварий. Это почти столько же, сколько компания продала в этом году, сообщает Новое время.

Производитель электрокаров Tesla отзывает около 475 000 автомобилей в США из-за технических дефектов, которые могут увеличить риск аварий.

Так, компания планирует отозвать все авто Model 3, произведенные в период с 2017 по 2020 год. Это 356 309 автомобилей. Как пишет издание, при открывании/закрывании багажника могут повредиться провода камеры заднего вида, и она перестанет работать.

Также Tesla отзывает 119 009 автомобилей Model S, собранных с 2014 года. Причиной стала неисправная защелка переднего багажника, которая могла привести к неожиданному открытию капота.

В компании заверили, что исправят обе проблемы бесплатно.

Количество отозванных авто почти равняется количеству машин, проданных компанией за 2021 год.

Bloomberg отмечает, что подобные отзывы становятся все более обычным явлением в автомобильной промышленности. Так, в 2020 году отзывы затронули более 300 моделей автомобилей и почти 28 млн автомобилей.