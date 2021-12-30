Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

Министерство Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией" , - заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

По словам Куймета, Министерство обороны уже приняло решение о предоставлении вооружения Украине.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним" , - добавил Куймет.

Впрочем, чтобы предоставить летальное вооружение, Эстонии придется получить разрешение на это от их производителя - США.