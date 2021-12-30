Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы
Министерство Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией", - заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.
По словам Куймета, Министерство обороны уже приняло решение о предоставлении вооружения Украине.
"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - добавил Куймет.
Впрочем, чтобы предоставить летальное вооружение, Эстонии придется получить разрешение на это от их производителя - США.
"В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами", - отметил Куймет.