Игроки сборной Украины поздравили всех с Новым годом (видео)

Футболисты национальной сборной Украины записали видеообращение, в котором поздравили всех болельщиков и соотечественников с наступающим Новым годом, сообщает УНИАН.

Участие в поздравлении приняли главные звезды и лидеры национальной команды, среди которых: вратари Андрей Пятов ("Шахтер") и Георгий Бущан ("Динамо"), полузащитники Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Сергей Сидорчук ("Динамо") и Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), а также нападающие Роман Яремчук ("Бенфика"), и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм").

Футболисты сборной упомянули, что следующий год станет юбилейным для украинского футбола. В 1992 году сборная Украины в Ужгороде сыграла свой первый матч в истории независимой страны. В той игры были повержены венгры со счетом 3:1.

"Мы поздравляем всех болельщиков, тех, кто приходит на стадион, тех, кто смотрит матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями с помощью СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол, с праздником всех нас. С новым, юбилейным годом" , - сказал Андрей Ярмоленко.

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